Кабмин повысил зарплату Порошенко и Гройсману

Соответствующее постановление, принятое на заседании правительства 27 июля, было опубликовано на сайте Кабмина.

В последний раз зарплату премьеру повышали в декабре 2015 года на 25% - до 8,3 тыс. грн. Зарплата президента составляла 140% от зарплаты премьера. Данным документом отменяется постановление, привязывающее зарплату президента к зарплате премьера.

Кроме окладов президента и премьера, постановление устанавливает уровень оплаты труда руководителей госорганов, на которых не распространяется закон о госслужбе. Так, глава администрации президента будет получать 18 тыс. грн, первый вице-премьер-министр – 18 тыс. грн, вице-премьер-министры – по 17 тыс. грн, а министры – по 16 тыс. грн.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины будет получать 18 тыс. грн, а глава Антимонопольного комитета – 13 300 грн.

«Постановление вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 1 мая 2016 года», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 1 декабря 2015 года произошло повышение должностных окладов на 25% по всей сетке государственных служащих. Кроме того, повышение окладов для работников бюджетной сферы также составило в прошлом году 25%.

В Кабинете министров подчеркивали, что должностные оклады не повышались с 2008 года.