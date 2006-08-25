Во Львове празднуют День шахтера

Сегодня во Львов, где празднуют День шахтера, съехались более пятисот угольщиков со всей Украины, передает "5 канал".

Делегации из всех шахтерских регионов возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко. В программе праздника - экскурсии по городу и торжества в оперном театре.

Не было на праздновании премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА, который должен был лично приветствовать горняков. Впрочем, губернатор Львовской области Петр ОЛИЙНЫК пообещал, что премьер обязательно приедет в город, но немного погодя.

Как отметил вице-премьер-министр по вопросам ТЭК Андрей КЛЮЕВ, "Львов всегда был красивым городом. Львовская область является шахтерской, также как и Донецкая, Днепропетровская, поэтому мы и приняли решение на уровне правительства отпраздновать День шахтера в этом году во Львове".

В свою очередь председатель Львовской ОГА П.ОЛИЙНЫК отметил, что "шахтеры одинаково работают хорошо как в Донецкой, Луганской, так и во Львовской областях. Выполняются плановые задания, но есть проблемы, их много, они накопились, мы будем их решать".