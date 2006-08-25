Во Львове празднуют День шахтера
Янукович не приехал
Сегодня во Львов, где празднуют День шахтера, съехались более пятисот угольщиков со всей Украины, передает "5 канал".
Делегации из всех шахтерских регионов возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко. В программе праздника - экскурсии по городу и торжества в оперном театре.
Не было на праздновании премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА, который должен был лично приветствовать горняков. Впрочем, губернатор Львовской области Петр ОЛИЙНЫК пообещал, что премьер обязательно приедет в город, но немного погодя.
Как отметил вице-премьер-министр по вопросам ТЭК Андрей КЛЮЕВ, "Львов всегда был красивым городом. Львовская область является шахтерской, также как и Донецкая, Днепропетровская, поэтому мы и приняли решение на уровне правительства отпраздновать День шахтера в этом году во Львове".
В свою очередь председатель Львовской ОГА П.ОЛИЙНЫК отметил, что "шахтеры одинаково работают хорошо как в Донецкой, Луганской, так и во Львовской областях. Выполняются плановые задания, но есть проблемы, их много, они накопились, мы будем их решать".