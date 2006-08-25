Ющенко открыл Мемориал памяти Героев Крут

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО открыл в Черниговской области Мемориал памяти Героев Крут – студентов, которые погибли в январе 1918 года в бою с большевистскими войсками.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО назвал открытие Мемориала памяти Героев Крут историческим событием.

Президент сделал экскурс в историю, напомнив, что об этом событии мы не знали почти 90 лет, и в Украине еще есть много мест, где находятся невинно убиенные жертвы. Но события под Крутами привлекают внимание смыслом, героикой поступка студентов, подчеркнул глава государства.

«Бой под Крутами – урок, вывод, как побеждать и утверждать независимость», - сказал В.ЮЩЕНКО, еще раз напомнив, что дети защищали выбор родителей и защищали честь страны.

Президент выразил благодарность всем, кто был причастен к сооружению мемориала, отметив, что украинские бизнесмены знают об этих событиях и радостно отзываются на инициативы патриотических сил.

В торжествах по случаю открытия Мемориала памяти Героев Крут приняли участие народные депутаты Украины, руководство области и города Чернигова, представители политических партий и около 2 тысяч жителей окрестных сел.