Яценюк четко представляет, какой будет его партия

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не исключает возможности создания собственного политического проекта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал сегодня на пресс-конференции в Винницкой области.

По его словам, на сегодняшний день в Украине существуют по большому счету не партии, а «политические клубы с харизматичными лидерами».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что в случае создания политического проекта, к нему нужно применять мировые и европейские стандарты. По его словам, на такой проект «в первую очередь должен быть общественный запрос», то есть, чтобы его поддерживали люди. «Если тебя не поддерживают люди, то тебе нечего переться в политику», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

На вопрос журналистов, ведет ли он переговоры с бизнесменом Ринатом АХМЕТОВЫМ, как сообщают СМИ, по поводу создания партии, А.ЯЦЕНЮК ответил: «Я думаю, что вас интересует финансовая сторона». «Если я буду строить политический проект, то вся Украина узнает, кто поддерживает этот проект», - отметил он.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что считает ненормальной ситуацию, когда из партии делают закрытое акционерное общество. По его словам, на сегодняшний день львиная доля всех украинских партий является именно таким проектом, где «контрольный пакет» принадлежит нескольким людям.

Спикер подчеркнул, что для него такой принцип построения партии является неприемлемым. А.ЯЦЕНЮК считает, что именно члены партии должны поддерживать ее. На вопрос о названии партии он заверил, что журналисты обязательно узнают его.

Как сообщал УНИАН, сегодня газета «Коммерсантъ-Украина» со ссылкой на собственные источники сообщила, что Председатель Верховной Рады А.ЯЦЕНЮК, который был третьим в избирательном списке блока «Наша Украина – Народная самооборона» на выборах 2007 года, последнюю неделю провел в активных переговорах о своем политическом будущем.

В настоящее время, по данным издания, он категорически отказывается входить в состав «Нашей Украины» и серьезно задумался о создании собственного политического проекта. По имеющейся в газете информации, А.ЯЦЕНЮК уже разговаривал с бизнесменом и народным депутатом Р.АХМЕТОВЫМ (фракция Партии регионов), который подтвердил свою готовность поддержать как финансово, так и информационно создание спикером своей партии. При этом Р.АХМЕТОВ якобы выдвинул одно условие: вторым человеком в партии должна стать секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЁВА, которая недавно была исключена из рядов Партии регионов.