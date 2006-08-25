Мороз: Украина пережила период авторитаризма

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ считает, что со времени провозглашения независимости Украина, пережив период авторитаризма, окончательно встала на путь демократического развития.

Такое мнение он высказал в эксклюзивном интервью программе “Точка зрения” Национальной телекомпании Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

“Мы пережили период авторитаризма в Украине, и благодаря усилиям народа устранили принципы авторитаризма. Все то, которое происходило зимой 2004-2005 годов, – это действительно борьба за демократию, за достоинство, за права людей. Это великое дело, и такого достижения, я считаю, не имеют другие народы (бывшего) Союза ССР”, - сказал А.МОРОЗ.

При этом он отметил, что пути дальнейшего развития нашего государства очерчены в “морально-политическом документе, который имеет название Универсал”. Подчеркнув, что это “не Конституция, не какое-то юридическое основание для определения тех или иных юридических актов”, А.МОРОЗ отметил важность того, что таким образом Украина продемонстрировала “единство представителей разных политических сил, единство при реализации задач развития нашего государства – ее перспектив, развития экономики, социальной сферы, внешней политики и т.д.”. “Это – серьезное дело и большое достижение демократии”, - сказал А.МОРОЗ.

Вспоминая времена ГКЧП, следствием противодействия которым стало провозглашение независимости Украины 24 августа в 1991 г., А.МОРОЗ назвал их “медиа-фарсом, разыгранным людьми, которые боролись за власть, в частности по линии ЕЛЬЦИН-ГОРБАЧЕВ”. Отдавая себе отчет в том, что “эти интриги могли бы сейчас дорого стоить Украине и другим государствам”, отметил А.МОРОЗ, “выбор был абсолютно понятным, и нужно было дистанцироваться от этих игрищ”.

Он сообщил, что “лично 20 августа 1991 года занес в тогдашний ЦК Компартии Украины проект заявления с призывом дистанцироваться от политики, то есть от инициатив ГКЧП”. “К величайшему сожалению, это заявление не прозвучало”, - отметил председатель Верховной Рады Украины. “Вместо этого, - сказал он - прозвучало заявление совсем другого содержания”. “Это был абсолютно нейтральный, но взвешенный серьезный документ, который говорил о выборе Украины”, - сказал А.МОРОЗ.