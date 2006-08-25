Мороз: Украина пережила период авторитаризма
... и встала на путь демократического развития
Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ считает, что со времени провозглашения независимости Украина, пережив период авторитаризма, окончательно встала на путь демократического развития.
Такое мнение он высказал в эксклюзивном интервью программе “Точка зрения” Национальной телекомпании Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.
“Мы пережили период авторитаризма в Украине, и благодаря усилиям народа устранили принципы авторитаризма. Все то, которое происходило зимой 2004-2005 годов, – это действительно борьба за демократию, за достоинство, за права людей. Это великое дело, и такого достижения, я считаю, не имеют другие народы (бывшего) Союза ССР”, - сказал А.МОРОЗ.
При этом он отметил, что пути дальнейшего развития нашего государства очерчены в “морально-политическом документе, который имеет название Универсал”. Подчеркнув, что это “не Конституция, не какое-то юридическое основание для определения тех или иных юридических актов”, А.МОРОЗ отметил важность того, что таким образом Украина продемонстрировала “единство представителей разных политических сил, единство при реализации задач развития нашего государства – ее перспектив, развития экономики, социальной сферы, внешней политики и т.д.”. “Это – серьезное дело и большое достижение демократии”, - сказал А.МОРОЗ.
Вспоминая времена ГКЧП, следствием противодействия которым стало провозглашение независимости Украины 24 августа в 1991 г., А.МОРОЗ назвал их “медиа-фарсом, разыгранным людьми, которые боролись за власть, в частности по линии ЕЛЬЦИН-ГОРБАЧЕВ”. Отдавая себе отчет в том, что “эти интриги могли бы сейчас дорого стоить Украине и другим государствам”, отметил А.МОРОЗ, “выбор был абсолютно понятным, и нужно было дистанцироваться от этих игрищ”.
Он сообщил, что “лично 20 августа 1991 года занес в тогдашний ЦК Компартии Украины проект заявления с призывом дистанцироваться от политики, то есть от инициатив ГКЧП”. “К величайшему сожалению, это заявление не прозвучало”, - отметил председатель Верховной Рады Украины. “Вместо этого, - сказал он - прозвучало заявление совсем другого содержания”. “Это был абсолютно нейтральный, но взвешенный серьезный документ, который говорил о выборе Украины”, - сказал А.МОРОЗ.