Единый Центр готов перейти в оппозицию

Народный депутат, заместитель председателя политической партии “Единый Центр” Леся ОРОБЕЦ заявляет, что “Единый Центр” готов перейти в конструктивную оппозицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ОРОБЕЦ сообщила вчера поздним вечером на пресс-конференции в офисе Житомирской областной организации партии.

По ее словам, в ситуации конституционного переворота, который состоялся в украинском парламенте, “Единый Центр” готов перейти в конструктивную оппозицию.

В то же время, по мнению Л.ОРОБЕЦ, “если говорить от обратного о конструктивной оппозиции, то Партия регионов такой оппозицией не была”.

“Конструктивная оппозиция - это оппозиция, которая имеет по ключевым государственным вопросам свое мнение и предлагает свои варианты решения этих вопросов, при этом четко отслеживая, изучая и контролируя ситуацию в правящей коалиции и давая этому четкую практическую конструктивную оценку”, - сказала Л.ОРОБЕЦ.

Она также отметила, что правительству не нужно “обманывать людей”.

“Я верю в нашего избирателя и не соглашаюсь с Александром МОРОЗОМ, который утверждает, что народ - это бараны. Ничего подобного, люди не “думают телевизорами”, и те политтехнологи, которые считают, что после такого переворота в стране они способны будут восстановить свои хорошие результаты на внеочередных парламентских выборах, - глубоко ошибаются, народ им не простит”, - заметила Л.ОРОБЕЦ.