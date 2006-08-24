Ющенко: украинцы уже сделали европейский выбор

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что украинцы уже сделали свой европейский выбор.

Об этом он заявил сегодня в программе “Точка зору” на Первом Национальном телеканале.

“Вы знаете, половина нации этот выбор ногами сделала, судя по товарообороту, по уровню активности наших связей. Этот выбор уже в ногах есть. Пешком прошли этот выбор. Остается, чтобы эту дорогу прошли еще и политики”, - сказал Президент.

По его словам, при этом политики должны помнить о том, что главным при выборе направления своего развития является национальная выгода.

“Мы должны идти туда, где есть национальная выгода. И здесь мы говорим о системе национальной безопасности, по моему мнению, которая должна носить коллективный характер. Это наиболее удачная, наиболее своевременная, наиболее надежная, наиболее эффективная, ну и может, не в последнюю очередь нужно говорить, что и наиболее экономная система безопасности, которой идет каждая страна Европы”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

“Я бы не хотел, чтобы Украина из-за политического недомыслия какого-то, взаимного политического пикетирования осталась на обочине этого процесса”, - добавил он.