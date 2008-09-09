СБУ превратили в "политическую жандармерию"?

Ветераны СБУ обвиняют президента Ющенко в превращении ведомства в инструмент политических расправ.

Об этом говорится в их письме к президенту, которое попало в распоряжение "Украинской правды".

Они отмечают, что в последнее время службу покидают наиболее профессионально подготовленные офицеры, которых не устраивает "малокомпетентное карманное руководство".

"Сегодня этот специальный орган стремятся использовать для организации преследований, репрессий и шантажа. Заказ на высших должностных лица государства, лидеров влиятельных политических сил, независимых журналистов и других инакомыслящих фактически является попыткой нивелирования демократических основ в Украине и силового захвата власти", - отмечают авторы письма.

"Преобразование спецслужбы в "политическую жандармерию" и влиятельный рычаг для обеспечения материальных выгод является недопустимым и подрывает основы национальной безопасности. Ответственность за это несет непосредственно президент", - отмечают сбушники.

Они призывают остановить разрушительные процессы в ведомстве и употребить все возможные меры ради ее возрождения на благо интересов народа и безопасности государства.

Письмо подписали экс-председатель СБУ Леонид Деркач, первый руководитель украинского спецподразделения "Альфа" Василий Крутов, генерал СБУ, ныне народный депутат фракции БЮТ Александр Скибинецкий, генерал-лейтенант депутат Партии регионов Юрий Самойленко и другие.

Как известно, ранее заявление аналогичного содержания обнародовали двое сотрудников СБУ, один из которых оказался помощником Александра Турчинова.