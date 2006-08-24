Премьер-министр Виктор Янукович идет в отпуск до 3 сентября.

Об этом он сообщил двум интернет-изданиям после торжеств на Софийский площади по поводу Дня независимости.

"Собираюсь где-то на неделю в отпуск, но 3 числа буду на месте", - сказал он.

При этом Янукович обязался быть на приеме президента в Софии Киевской в четверг. "Я обязательно буду", - сказал он.

На вопрос, что он для себя выделил из торжественной речи президента Виктора Ющенко, он сказал: "Нормальная речь" и быстро оставил Софийскую площадь.

Украинская правда