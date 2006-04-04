Маляренко подал в отставку с поста председателя Верховного суда

Василий МАЛЯРЕНКО по собственному желанию подал в отставку с должности председателя Верховного Суда Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховного Суда Украины.

В пресс-службе отметили, что еще 29 марта на заседании Высшего совета юстиции рассматривался вопрос об освобождении В.МАЛЯРЕНКО по собственному желанию, и что было принято решение удовлетворить эту просьбу, направив соответствующее представление в Верховную Раду Украины.

На официальном сайте Верховной Рады Украины уже зарегистрирован проект постановления об освобождении от должности В.МАЛЯРЕНКО.

Также в пресс-службе ВСУ сообщили, что в отставку подали и судьи Верховного Суда - Анатолий ДИДКИВСКИЙ, Иван ДОМБРОВСКИЙ, Дмитрий ЛИЛАК, Ярослава МАЧУЖАК, которые были избраны съездом судей судьями Конституционного Суда Украины.

Напомним, что В.МАЛЯРЕНКО входил в первую пятерку (№5) избирательного списка Народного блока ЛИТВИНА на парламентских выборах.