Криль убежден, что Ющенко не уволит Балогу

Народный депутат (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”), лидер политической партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ убежден, что президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не уволит Виктора БАЛОГУ с должности главы Секретариата Президента, как этого требуют оппоненты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Тернополе.

Также председатель ЕЦ призвал граждан анализировать, из каких лагерей звучат упреки в адрес В.БАЛОГИ. “Если говорят, что БАЛОГА делает что-то не то, честные сторонники Президента, то можно на это обращать внимание. Если же говорят об этом оппоненты, враги или их сателлиты, то это свидетельствует, что БАЛОГА – хороший менеджер и как следует выполняет свою работу”, – считает И.КРИЛЬ.

При этом он отметил, что за два года, на протяжении которых В.БАЛОГА возглавляет Секретариат, “в Украине случились многие серьезные вещи, которые могли бы случиться совсем по другому, если бы не глава Секретариата БАЛОГА Виктор Иванович”. “В том числе и внеочередные выборы”, – отметил депутат.

Поэтому, считает он, Президент не отправит в отставку В.БАЛОГУ. “Я доверяю ЮЩЕНКО. Он стоит на украинских позициях и готов на них стоять. И ему в окружении нужные люди, которые стоят на таких же позициях и могут делать работу”, – сказал И.КРИЛЬ, прибавив, что он не видит логических оснований для увольнения В.БАЛОГИ.

Сегодня на пресс-конференции для центральных и региональных СМИ тот же вопрос задали и премьер-министру Украины Юлии Тимошенко. Она ответила, что это не важно, "не нужно демонизировать Балогу". С точки зрения премьера, кто бы персонально не возглавлял Секретариат Президента, он все равно лишь отражает позицию своего начальника и делает то, что ему позволяют. В пример Тимошенко поставила министра Кабинета Министров и руководителя секретариата Кабмина, которые заняты тем, что положено им по должности, и не интересуют политиков и журналистов, поскольку не выступают с заявлениями и оценками в адрес Ющенко.