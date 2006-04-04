Судей Конституционного Суда снова не приведут к присяге

Сегодня Верховная Рада Украины не будет приводить к присяге судей Конституционного Суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Народные депутаты Украины из фракции Партии регионов «Регионы Украины» блокировали трибуну парламента. Когда В.ЛИТВИН зашел в президиум и сел за спикерское кресло, он сказал, что «без согласия ВР мы не будем принимать решения, по которым нет компромисса».

По его словам, за четыре года работы в парламенте народные депутаты должны были бы знать его и если было сказано, что это не будет рассматриваться, то «так оно и будет».

На данный момент ВР начала рассматривать ветированные Президентом законы.

Как сообщал УНИАН, вчера во время встречи с В.ЛИТВИНЫМ Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отметил, что в последний день работы Верховной Рады 4-го созыва на пленарном заседании депутаты должны привести к присяге судей КС, избранных съездом судей и назначенных главой государства по своим квотам.

На 12.30 было запланировано приведение к присяге судей Конституционного Суда при участии Президента и членов правительства.