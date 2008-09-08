Во Львове состоится вече в поддержку курса Президента

13 сентября на площади возле памятника Тарасу Шевченко во Львове «Наша Украина» проведет широкомасштабное народное вече в поддержку курса Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и проукраинской политики в Верховной Раде Украины, а также в знак протеста против “неестественного” объединения БЮТ, КПУ и Партии регионов.

Об этом сообщил УНИАН председатель Львовской областной организации партии «Наша Украина» Петр ОЛИЙНЫК.

«Объединение БЮТ, КПУ и Партии регионов представляет большую опасность для Украины. Мы намерены отстоять проукраинскую политику в Верховной Раде Украины и курс Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО», - заявил П.ОЛИЙНЫК.

Вече начнется в 17.00.