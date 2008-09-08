Во Львове состоится вече в поддержку курса Президента
19:40, 08 сентября 2008Политика
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...и против "неестественного объединения"
13 сентября на площади возле памятника Тарасу Шевченко во Львове «Наша Украина» проведет широкомасштабное народное вече в поддержку курса Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и проукраинской политики в Верховной Раде Украины, а также в знак протеста против “неестественного” объединения БЮТ, КПУ и Партии регионов.
Об этом сообщил УНИАН председатель Львовской областной организации партии «Наша Украина» Петр ОЛИЙНЫК.
«Объединение БЮТ, КПУ и Партии регионов представляет большую опасность для Украины. Мы намерены отстоять проукраинскую политику в Верховной Раде Украины и курс Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО», - заявил П.ОЛИЙНЫК.
Вече начнется в 17.00.
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