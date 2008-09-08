Европейские СМИ о Ющенко, Тимошенко, ЕС, кризисе в Украине и роли России

В Москве пытаются всеми средствами подпитывать внутриполитический кризис в Украине.

Как отмечает в обзоре европейской прессы “Немецкая волна”, об этом пишет немецкая газета “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, анализируя внутриполитическую ситуацию в Украине и обострению борьбы между представителями украинской политической элиты.

По сообщению “Немецкой волны”, европейская пресса внимательно следит за развитием внутриполитического кризиса в Украине.

Так, датская газета “Politiken” считает, что откровенная борьба за власть руководителей Украины делает им недобрую услугу. “ЮЩЕНКО надеялся, что своим подчеркнуто острым осуждением Москвы он улучшит шансы своей страны на членство в ЕС и НАТО. Впрочем, скептиков относительно дальнейшего расширения Евросоюза даже увеличилось”, - отмечает издание.

“Без перспективы членства в ЕС позиции ЮЩЕНКО во властной борьбе с ТИМОШЕНКО станут еще более слабыми”, - считает “Politiken”.

Такого же мнения придерживается немецкая газета “Sьddeutsche Zeitung”: “Попытки ведущих чиновников Секретариата Президента дискредитировать главу правительства не в последнюю очередь связывают с результатами последних опросов в Украине. Согласно опросам, ЮЩЕНКО не имеет никаких шансов удержаться в кресле Президента на следующих выборах”, - отмечает “Sьddeutsche Zeitung”.

По мнению “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ведущие украинские политики из прозападного лагеря – Виктор ЮЩЕНКО и Юлия ТИМОШЕНКО – так упорно борются друг против друга, что для создания нового правительственного кризиса им уже даже не нужна помощь дружественно настроенной на Москву оппозиции. “Однако убедительные заявки на членство в НАТО и ЕС выглядят иначе”, - пишет газета.

Как подчеркивает издание, “в Москве это хорошо понимают и пытаются всеми средствами лелеять и подпитывать внутриполитический кризис в ближнем зарубежье и не дать возможности далекому Вашингтону или неторопливому Брюсселю уладить его”.