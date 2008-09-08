Тимошенко подтвердила, что координирует действия с ПР

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что фракции БЮТ и Партии регионов координируют свое голосование в Верховной Раде по наиболее важным для страны законам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве для региональных и центральных СМИ.

«С Партией регионов у нас есть координация по голосованию в парламенте по тем законопроектам, которые сегодня нужны Украине. Целый ряд законопроектов есть у Партии регионов, которые они не могли реализовать в последние три с половиной года, и у нас есть такие законопроекты правительства. Мы пытаемся найти взаимопонимание, и на основе баланса и принятия только тех законов, которые крайне необходимы Украине, мы поддерживаем диалог и координируем действия», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что в результате такой координации Верховная Рада смогла принять такие законопроекты, как, в частности, о переходе на единую тарифную сетку и повышение престижности шахтерского труда.

«Сегодня практически сдвинулась с точки замерзания законодательная работа», - считает она.

Глава правительства рассчитывает, что на следующей пленарной неделе Верховная Рада примет законопроекты, касающиеся местного самоуправления, а также подготовки к проведению Евро-2012 в Украине.

«Я считаю, что совместное голосование в парламенте является чрезвычайно важным для страны, хотелось бы чтобы было 450 голосов «за», когда закон нужен Украине, а не создавали поводы для обвинений в измене или конституционном перевороте. Это смешно, а Президент Украины не может быть смешным. Он может быть каким угодно, но только не смешным», - подчеркнула премьер-министр.