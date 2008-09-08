Третьяков знает, о чем на самом деле думает Тимошенко со времен Майдана

Народный депутат Александр Третьяков (фракция НУНС) считает, что «шантаж не украшает любого человека, особенно премьер-министра». Так Третьяков прокомментировал высказывание премьер-министра Юлии Тимошенко в интервью журналу «The Financial Times» о том, что ранее премьер-министр была настроена поддерживать единого кандидата от демократических сил на выборах 2010 года, но после событий прошлой недели всерьез задумывается о баллотировании на должность президента.

«Юлия Тимошенко уже не единожды давала понять, что она имеет единственную цель – получить власть над всей страной, неважно в каком качестве – премьер-министра или президента. И, начиная еще со времен Майдана, действует исключительно в соответствии с этой стратегией», - подчеркнул Третьяков, сообщает пресс-служба депутата.

При этом он отметил, что «анализируя действия премьер-министра, трудно удержаться от вывода, что Тимошенко - не тот человек, который будет отстаивать национальные интересы Украины».

Александр Третьяков призвал БЮТ немедленно вернуться к статусу-кво по состоянию на 24 августа 2008 года. «День Независимости – та отправная точка, которая определяет будущее политического сезона, и для укрепления демкоалиции нужно закрепить статус-кво по состоянию на эту дату», - отметил он.

По словам Третьякова, одним из наиболее принципиальных вопросов является совместная поддержка демократической коалицией действий свободолюбивого грузинского народа в его евроинтеграционных устремлениях и борьбе против кремлевского тоталитаризма.

Отвечая на вопрос журналистов относительно заявлений Юлии Тимошенко о постоянной слежке, Третьяков отметил следующее: «Действия Юлии Тимошенко по странному стечению обстоятельств очень напоминают недавние заявления Виктора Балоги. Возможно, это связанно с тем, что когда у политиков сдают нервы, у них начинается мания преследования? Для премьера вообще негоже говорить о каких-то преследованиях, ведь у нее в правительстве есть все механизмы, как этого не допустить, а одним из ближайших соратников последних дней значится министр внутренних дел».