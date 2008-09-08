Криль понял, где и с кем отдыхала Тимошенко

Народный депутат (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”), лидер политической партии «Единый Центр» Игорь КРИЛЬ напоминает лидеру БЮТ, премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, что она заявляла о возможности объединения БЮТ и Партии регионов только при участии «инопланетных цивилизаций».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Единого Центра».

При этом пресс-служба «Единого Центра» напомнила высказывание Ю.ТИМОШЕНКО из ее интервью Интернет-изданию "Украинская правда" от 13 января 2006 года о том, что ее блок “может объединиться с "Регионами" только при условии, что НЛО заберет меня (Ю.ТИМОШЕНКО) на тарелку, проведет надо мной незаконные исследования и лишит меня ума и памяти”.

«Мы с вами таки стали свидетелями очень удачного контакта между украинским политиком и инопланетными цивилизациями», - сказал И.КРИЛЬ.

«Возможно, именно поэтому такой тайной было окутано место летнего отдыха Ю.ТИМОШЕНКО», - предположил он.