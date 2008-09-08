Криль знает, когда страна увидит «кремлевскую» коалицию в действии

В течение 10 дней в парламенте будет создана новая коалиция в составе Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Единого Центра», об этом заявил народный депутат Украины, лидер политической партии «Единый Центр» Игорь КРИЛЬ на встрече со студентами Тернопольского Национального экономического университета.

«Нет смысла говорить о досрочных выборах, потому что по окончании 10-дневного срока страна увидит в действии «кремлевскую» коалицию в Верховной Раде», - заявил И.КРИЛЬ.

По его информации, уже распределены главные должности: Виктору ЯНУКОВИЧУ предложено кресло спикера парламента, и он согласился. Его первым заместителем станет Николай ТОМЕНКО, а Адам МАРТЫНЮК вернется в уже «родное» для него кресло заместителя председателя парламента.

«Прежде всего, состоится раздел сфер влияния, поскольку целью БЮТ и ПР является не выполнение обещаний избирателям, а монополизация власти», - сказал И.КРИЛЬ.

Он считает, что в Кабмине после вытеснения министров от НУ-НС, коммунисты получат гуманитарный блок и контроль над аграрным сектором, Партия регионов - промышленность и внешнюю политику, а БЮТ будет контролировать экономику страны.

«Украину ждет дальнейший дерибан стратегических сфер между бизнесом, близким БЮТ и ПР. А на внешнеполитическом направлении нас ожидает постоянный дрейф в полную зависимость от Москвы при сохранении формальной проевропейской риторики", - считает лидер «Единого Центра».