Тимошенко заявила, что за ней установлена круглосуточная слежка

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что после обвинения главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ в ее адрес о национальной измене, за ней установлена круглосуточная слежка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве для региональных и центральных СМИ.

«За мной уже много месяцев после всех страшных выступлений 24 часа в сутки следят. Я не имею никакой неприкосновенности. Я получила на 11 сентября повестку в Генеральную прокуратуру. Я имею на сегодня множество прослушанных разговоров, которые подтверждают, что сегодня ведутся все эти действия», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, она располагает информацией о давлении на заместителей генерального прокурора для возбуждения уголовного дела против премьер-министра.

«Практически сегодня осуществляется давление на некоторых заместителей генерального прокурора и обещания, если они возбудят уголовное дело против премьера, то Президент подаст их кандидатуру на должность генерального прокурора», - подчеркнула она.

Глава правительства считает, что для любого другого политика такие безосновательные обвинения могли бы стать причиной для выхода из коалиции.

В то же время она подчеркнула, что «была, есть и будет в демократической коалиции».

Была, есть и буду в демократической коалиции, если Президент ее не развалит. И ни при чем здесь руки Москвы. Не Москва выходила из демократической коалиции, и не Кремль возбуждал уголовные дела о национальной измене премьер-министра. Это делает лично Президент В.ЮЩЕНКО. Пусть вернет свою команду назад, и пусть нормально работает, не создавая конфликтов на основе конкуренции на следующих президентских выборах», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.