Единый центр начал сбор подписей против сотрудничества БЮТ с КПУ и ПР

В Тернопольской области активисты партии “Единый Центр” начали сбор подписей граждан, которые не поддерживают действий Блока Юлии Тимошенко по совместному голосованию с регионалами и коммунистами в Верховной Раде Украины.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель областной организации "Единого Центра" Сергей ТАРАШЕВСКИЙ, в рамках акции “Подпишитесь, кто против предательства” каждый желающий может высказать свою позицию, поставив подпись на специальном бланке в палатке “Единого Центра” на Театральной площади, а также в офисе партии. Он также сообщил, что аналогичный сбор подписей устроят во всех райцентрах области.

“Мы считаем поступок БЮТ антиконституционным, а проголосованные фракцией Блока Юлии Тимошенко законы - антигосударственными и направленными на углубление политического конфликта в государстве. В 2007 году граждане, которые поддержали БЮТ, голосовали за европейский выбор Украины, а не за коалицию с прокремлевскими силами”, - сказал С.ТАРАШЕВСКИЙ. По его словам, собранные подписи будут переданы в киевский офис БЮТ, чтобы лидер блока Юлия ТИМОШЕНКО увидела, что народ осуждает ее сотрудничество с КПУ и Партией регионов.