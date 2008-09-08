Яценюк убежден, что у демкоалиции есть шанс

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что шанс возобновить демократическую коалицию еще есть.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ICTV в воскресенье.

А.ЯЦЕНЮК выразил надежду на то, что после заявления блока «Наша Украина – Народная самооборона», поддержанного Президентом Украины, а также после переговоров БЮТ пересмотрит свою позицию.

«Есть еще шанс вернуться в формат старой новой коалиции», - сказал спикер, отметив, что до 13 сентября есть еще время на размышление.

По его мнению, в настоящее время есть лишь три варианта выхода из сложившейся ситуации: возобновление старой коалиции, второй – создание новой, третий – досрочные выборы. «Других вариантов нет. Будем ожидать», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

При этом он выразил убеждение, что Украина пройдет очередной вызов демократическим путем. Он назвал порочной позицию, будто бы любовь народа безграничная и вечная. «Сегодня люди уже научились отличать шелуху от зерна», - отметил руководитель парламента, говоря о возможных досрочных выборах.