Глава германского МИД официально стал кандидатом в канцлеры

Съезд Социал-демократической партии Германии (СДПГ) официально утвердил своим кандидатом на пост канцлера ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, министра иностранных дел республики. 52-летнего главу МИД считают серьезным конкурентом Ангеле Меркель, действующему канцлеру, на сентябрьских выборах 2009 года, пишет France Presse.

Сведения о выборе, сделанном СДПГ, появились еще в ночь с 6 на 7 сентября, но официальное подтверждение этой информации пришло только вечером 7 сентября.

В конце 1990-х - начале 2000-х Штайнмайер приобрел репутацию близкого соратника канцлера Герхарда Шредера. Его появление в коалиционном правительстве Меркель стало неожиданностью для многих: долгие годы членам СДПГ не удавалось занять пост главы внешнеполитического ведомства.

Накануне съезда социал-демократов институт Forsa обнародовал результаты опроса общественного мнения, который показал, что формальный глава СДПГ Курт Бек не пользуется большой популярностью: на посту канцлера его хотели бы видеть только 20 процентов опрошенных.

По мнению обозревателя AFP, главной задачей для СДПГ во главе со Штайнмайером станет перетягивание голосов избирателей у "Die Linke" ("Левых"), новой политической силы, появившейся летом 2007 года.

Лента.ру