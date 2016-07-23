Украина стоит плечом к плечу с Германией - Порошенко
01:48, 23 июля 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко выразил поддержку семьям погибших при стрельбе в Мюнхене.
REUTERS
Об этом говорится на странице президента Украины в Twitter.
«Украина стоит плечом к плечу с Германией. Нулевая терпимость к насилию и атакам на демократию и единство», - заявил он.
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Как сообщал УНИАН, стрельба произошла в торговом центре Olympic. Известно о 9 погибших. На данный момент в Мюнхене полностью прекращено движение общественного транспорта в связи с тем, что злоумышленник мог скрыться в подземке.
В городе объявлено чрезвычайное положение, проходит спецоперация.
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