Путин: Европа не может существовать без России и ее ресурсов

Премьер-министр России Владимир ПУТИН считает, что между Западом и Россией не должно возникнуть охлаждения в отношениях из-за событий на Кавказе, так как Европа нуждается в ресурсах, которыми располагает РФ. Об этом он заявил в интервью программе "Вести".

"Очень много есть из того, чем мы располагаем, и без чего наши партнеры просто не могут существовать, либо им будет очень тяжело", - уточнил В.ПУТИН

"Все, чем мы располагаем, - это дефицит в мировой экономике", - отметил премьер РФ.

Он отметил, что речь идет о нефти, газе, металлах, химических удобрениях, лесных ресурсах и других традиционных статьях российского экспорта. В.ПУТИН упомянул и сферу космоса. "Международная космическая станция не может существовать сейчас без наших ракетоносителей", - сказал он.

"Как бы там ни было, и что бы там не говорили, а правда на нашей стороне. Мы ведем себя абсолютно морально и в рамках действующего международного права. Если кто-то из европейских стран хочет обслуживать чьи-то внешнеполитические интересы, то пожалуйста, мы же не можем остановить", - отметил глава российского правительства.

"То, что к нам поступает на рынок, в общем, в достаточно большом количестве присутствует на тех или других мировых площадках. Поэтому я не вижу здесь никаких серьезных проблем, которые могли бы возникнуть", - сказал В.ПУТИН.