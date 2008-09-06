Международного расследования конфликта в Южной Осетии хочет ЕС
18:15, 06 сентября 2008Политика
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Но пока не знают, кому поручить
ЕС выступает за проведение международного расследования того, что произошло в Южной Осетии.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции во французском Авиньоне министр иностранных дел председательствующей в ЕС Франции Бернар КУШНЕР.
«Мы выступаем за проведение международного расследования того, что произошло», - сказал он.
В то же время, французский министр не уточнил, какая организация могла бы провести такое расследование.
Как сообщал УНИАН, 7 августа в Южной Осетии началась война между грузинской и российской армиями. Военные действия прекратились после подписания мирного плана, предложенного Президентом Франции Николя САРКОЗИ.
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