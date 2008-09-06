Международного расследования конфликта в Южной Осетии хочет ЕС

ЕС выступает за проведение международного расследования того, что произошло в Южной Осетии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции во французском Авиньоне министр иностранных дел председательствующей в ЕС Франции Бернар КУШНЕР.

«Мы выступаем за проведение международного расследования того, что произошло», - сказал он.

В то же время, французский министр не уточнил, какая организация могла бы провести такое расследование.

Как сообщал УНИАН, 7 августа в Южной Осетии началась война между грузинской и российской армиями. Военные действия прекратились после подписания мирного плана, предложенного Президентом Франции Николя САРКОЗИ.