ЕЦ требует от всех политсил консолидированной позиции по Грузии

Партия “Единый Центр” выступает с требованием ко всем политическим силам Украины выступить с консолидированной позицией относительно событий в Грузии. На этом акцентирует в заявлении политический совета партии, текст которой передан УНИАН.

Как отмечает лидер “Единого Центра” Игорь КРИЛЬ, “сохранение мира в этом регионе в значительной мере уменьшит угрозы для Украины”. “Мы требуем от всех политических сил Украины выступить с консолидированной позицией относительно событий в Грузии”, - подчеркнул И.КРИЛЬ.

По его убеждению, российско-грузинский конфликт требует четкой позиции украинской власти. “Единый Центр” против использования оружия в решении каких-либо внутренних и межгосударственных конфликтов. Гибель и страдание людей не оправдывает ни одна политическая цель”, - отмечается в заявлении.

Кроме того, “Единый Центр” отмечает неделимость и территориальную целостность Грузии, как и какого-либо другого государства, что предусмотрено нормами международного права.

“Мы призываем Российскую Федерацию вывести свои вооруженные силы на позиции, которые они занимали перед началом конфликта. Покой и стабильность на Кавказе должен обеспечить международный миротворческий контингент”, - заявил лидер партии.

Он считает, что Украине нужно немедленно принять действенные меры относительно усиления национальной безопасности и обороноспособности государства, включая достаточный уровень финансирования своих Вооруженных сил.

“Мы призываем усилить мероприятия по интеграции Украины к действенной системе коллективной безопасности. Лишь это будет гарантировать нашему государству территориальную целостность и государственный суверенитет”, - отмечается в заявлении.