В БЮТ настаивают, что Ющенко должен извиниться перед Тимошенко

Ультиматум Президента в адрес БЮТ безоснователен, заявил сегодня на встрече с одесскими журналистами народный депутат от Блока Юлии Тимошенко Юрий КРУК, комментируя заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО об условиях восстановления коалиции демократических сил.

По его словам, «позиция в отношении Грузии премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, являющейся лидером одноименного блока, «соответствуют всем демократическим принципам, отвечая интересам народа Украины, и является куда более выверенной, чем позиция, заявленная пропрезидентскими политическими силами».

Что же касается принятого Закона о Кабинете министров, который расширил полномочия правительства, отметил Ю.КРУК, он «необходим для восстановления взаимодействия между центральными и местными органами власти. В частности, если Президент и премьер не приходят к согласию при утверждении кандидатуры главы той или иной облгосадминистрации, правительство сможет назначить и.о. главы ОГА».

Одесский депутат-«бютовец» высказал мнение, что «наиболее предпочтительным выходом из кризиса, создавшегося в Верховной Раде, стало бы восстановление демократических сил коалиции, но «для этого необходимо извинение Президента В.ЮЩЕНКО перед премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО за беспочвенные обвинения в государственной измене». Кроме того, по мнению Ю.КРУКА, необходимо, чтобы «президентские структуры» прекратили вмешиваться в работу правительства.

Коснувшись позиции главы державы, высказанной от имени Украины по поводу ситуации на Кавказе, Ю.КРУК заявил: «безусловно, Президент наделен правом определять внешнюю политику страны. Однако при этом он обязан предусмотреть последствия своих высказываний для народа Украины». В связи с этим депутат высказал мнение, что «основной мотивацией во внешнеполитических заявлениях должны быть именно интересы Украины, а эти интересы, по мнению БЮТ, заключаются прежде всего в сохранении мира и стабильности, в первую очередь внутри государства».