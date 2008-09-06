В Севастополе прошла акция „33 минуты”

В Севастополе на площади возле Украинского культурно-информационного центра сегодня в рамках всеукраинского проекта прошла первая акция под тематическим названием „33 минуты”, посвященная 75-й годовщине Голодомора в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, акцию организовали активисты севастопольской молодежной организации партии „Наша Украина”, представители Национальной скаутской организации „Пласт”, Севастопольского отделения Ассоциации исследователей Голодоморов в Украине. К ней присоединились также активисты Севастопольской организации общества „Просвита” имени Тараса Шевченко, представители Гагаринской районной государственной администрации города Севастополя, городской организации партии „Конгресс украинских националистов”, общественность города.

Акция проходила рядом с мемориальной доской жертвам Голодомора 1932-1933 годов, открытой здесь год назад. В течение символических 33 минут молодежные активисты зачитывали разделы региональной Книги памяти, в первую очередь - список погибших от Голодомора земляков, имена которых были установлены местными поисковиками. При этом молодежь держала в руках государственные флаги Украины и таблички с надписями „Украина помнит” и областей, пострадавших от Голодомора.

Как сообщал УНИАН, в Украине эта акция продлится по 22 ноября. Ее завершающий этап запланировано провести в канун Дня памяти жертв Голодоморов на Михайловской площади в Киеве.