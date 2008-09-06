Наша Украина будет уговаривать БЮТ, начиная с местного уровня

«Народный союз «Наша Украина» инициирует проведение межфракционного собрания депутатов местных уровней от БЮТ и блока “Наша Украина – Народная самооборона” для обсуждения ситуации, сложившейся в коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня по окончании заседания лидеров областных организаций НСНУ заявил лидер «Нашей Украины» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его словам, депутаты местных советов, в том числе и от БЮТ, удивлены позицией своих коллег в парламенте и их договоренностями с Партией регионов и КПУ. «Мы инициируем межфракционное собрание на уровне областных городских и местных советов, собрание депутатов с тем, чтобы депутаты местных советов дали оценку позиции БЮТ по грузинскому вопросу и событиям в коалиции», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он в очередной раз отметил, что фракция НУ-НС выдвигает свои условия относительно сохранения коалиции, в частности - это принятие совместного заявления о событиях в Грузии и отмена 8 антиконституционных законов, которые были приняты БЮТ совместно с ПР и КПУ.

С этой целью, по словам В.КИРИЛЕНКО, должен состояться совет коалиции с участием представителей НУ-НС и БЮТ, председателя ВР и премьер-министра Украины. При этом, по словам В.КИРИЛЕНКО, такой совет коалиции должен проходить публично.