В МИД не сомневаются, что саммит ЕС "материализует" инициативы Ющенко

Решения саммита Украина-ЕС, который состоится 9 сентября во французском Эвиане, опровергнут пессимистические прогнозы скептиков и усилят позиции сторонников европейской интеграции Украины.

Надежду на это выразил заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ в переданном УНИАН пресс-службой МИД Украины комментарии по поводу саммита Украина-ЕС в Эвиане.

Он отметил, что не сомневается в том, что саммит “материализует инициативы Президента Украины о заключении с ЕС не обновленного партнерского или соседского соглашения, на чем настаивал ЕС, а именно соглашения об ассоциации”. По его словам, “в этом контексте будет также продемонстрирована открытость Европейского Союза для Украины и подтвержден европейский выбор Украины как государства, имеющего общую с ЕС историю и разделяющего с ним общие ценности”. “Таким образом мы наконец сформируем надежное юридическое основание для процесса постепенной и твердой интеграции Украины в ЕС с учетом успешного опыта наших европейских партнеров”, - сказал заместитель министра иностранных дел Украины.

Он подчеркнул, что “результаты этого форума должны почувствовать и обычные украинские граждане, поскольку будет дан ответ на их многолетнее стремление беспрепятственно путешествовать через границы государств-членов ЕС. Состоится старт диалога о введении в перспективе взаимного безвизового режима в отношениях Украина-ЕС”.

По мнению К.ЕЛИСЕЕВА, “саммит станет историческим событием на пути сближения Украины и ЕС и перехода к новому формату отношений, который будет базироваться на принципах политической ассоциации и экономической интеграции. Он засвидетельствует солидарность европейского сообщества с Украиной в вопросах обеспечения ее национальной безопасности на фоне конфликта в Грузии и поддержку в этой связи активных миротворческих усилий нашей страны”.

Как отметил заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Украины, “результаты саммита будут способствовать консолидации украинского общества вокруг европейских ценностей, положительно повлияют на темпы и качество внутриэкономических превращений, ускорят процессы последующей модернизации Украинского государства”.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября во французском Эвиане состоится саммит Украина-ЕС. Украина ожидает от французского президентства в ЕС усиления сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом.

4 сентября интернет-издание EUobserver со ссылкой на AFP сообщило, что страны Европейского Союза готовы назвать новое соглашение с Украиной Соглашением об ассоциации, но не готовы признать ее европейскую перспективу.

По информации издания, 3 сентября страны-члены ЕС согласовали проект итогового заявления саммита Украина-ЕС, в котором говорится, что страны-члены ЕС планируют признать “европейские устремления Украины” и “оставить открытым путь для дальнейшего прогрессивного развития отношений Украина-ЕС”.

ЕС также готов назвать новое двустороннее соглашение с Украиной Соглашением об ассоциации, введя глубокие политические контакты и начав диалог о безвизовом режиме.

В то же время, отмечает издание, проект итогового заявления не предусматривает признания “европейской перспективы” для Украины.

EUobserver отмечает, что против слова “перспектива” в проекте финального заявления выступили Нидерланды, Бельгия и Германия.