Хочет ли Украина досрочных выборов (опрос)

Большинство опрошенных Центром Разумкова жителей областных центров во всех регионах Украины не поддерживает возможное проведение досрочных выборов в Верховную Раду в случае, если Президент Виктор ЮЩЕНКО решит распустить парламент, не сформировавший новую коалицию.

Об этом сообщает еженедельник “Зеркало недели” № 33 (712) от 6 - 12 сентября 2008 года.

Больше всего противников проведения досрочных выборов проживает в Донецке (72%), Львове (68,4%) и Виннице (67%). В Киеве свое неодобрение этой идеи выразили 63,8% респондентов, в Днепропетровске - 58%, в Одессе и Херсоне - 47,9%.

Самую большую поддержку идея досрочных выборов получила в Днепропетровске (25,6%). Во Львове ее поддержали 24,1% опрошенных, в Одессе и Херсоне - 21,4%, в Киеве - 20,5%, в Донецке - 16,6%, в Виннице - 15,7%.

Многие не смогли определиться со своим отношением к этому вопросу: среди жителей Одессы и Херсона - 30,7%, Винницы - 17,3%, Днепропетровска - 16,5%, Киева - 15,6%, Донецка - 11,4%, Львова - 15,6%.

Во время социологического исследования, проведенного 4–5 сентября 2008 года с помощью телефонного опроса, специалисты Центра Разумкова опросили 2 379 респондентов в возрасте от 18 лет, что проживают в шести областных центрах: Киеве, Днепропетровске, Донецке, Львове, Виннице, Одессе и Херсоне. Уровень погрешности составляет 2,3%.