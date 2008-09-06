Обрадуется ли Украина коалиции БЮТ с ПР (опрос)

Большинство опрошенных Центром Разумкова жителей Донецка и Днепропетровска поддержали идею создания парламентской коалиции между Блоком Юлии Тимошенко и Партией регионов. Радикально против настроены жители Львова. Мнения жителей областных центров в других регионах разделились.

Об этом сообщает еженедельник “Зеркало недели” № 33 (712) от 6 - 12 сентября 2008 года.

За создание коалиции БЮТ–ПР в Донецке высказались 56% жителей, против - 22,2%. Не смогли ответить 21,7% респондентов. В Днепропетровске поддержку выразили 54,2%, неодобрение - 27%, не определились - 18,8%.

Против создания такой коалиции выступили 69% жителей Львова, за - 16,5%, колебались с ответом - 14,5%.

Среди киевлян больше сторонников коалиции БЮТ–ПР (40,1%), чем противников (35,8%). Не определились с ответом на вопрос 24% жителей столицы.

В Виннице, Одессе и Херсоне - противоположная ситуация. Так, против создания коалиции высказались 49,3% винничан и 36,9% жителей Одессы и Херсона. В поддержку коалиции в Виннице выступили 32,1% респондентов, в Одессе и Херсоне - 27,8%. При этом 35,3% одесситов и херсонцев, а также 17,3% жителей Винницы не определились со своим отношением к вопросу.

Во время социологического исследования, проведенного 4–5 сентября 2008 года с помощью телефонного опроса, специалисты Центра Разумкова проинтервьюировали 2 379 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в шести областных центрах: Киеве, Днепропетровске, Донецке, Львове, Виннице, Одессе и Херсоне. Уровень погрешности составляет 2,3%.