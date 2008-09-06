Богатырева: успокою лидера этой партии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЁВА не намеревается обжаловать в суде свое исключение из Партии регионов.

Об этом она сообщила в эфире “5 канала”.

«Я успокою лидера этой партии (Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА – УНИАН), чтобы не волновался: апеллировать к суду, подавать жалобы на него, на решение Политсовета... я не буду, без сомнения», – сказала Р.БОГАТЫРЁВА. «Это не мой путь и не тот шаг, который я буду пытаться в ближайшее время сделать», – прибавила она.

Как сообщал УНИАН, до недавнего времени Р.БОГАТЫРЁВА была членом Партии регионов и входила в Политсовет этой политической силы.

1 сентября Политсовет Партии регионов исключил Р.БОГАТЫРЁВУ из рядов партии. Поводом для этого решения стало заявление секретаря СНБО во время визита в США о том, что позиция лидера партии В.ЯНУКОВИЧА о необходимости признания Украиной независимости Южной Осетии и Абхазии является его личным мнением, а не позицией Партии регионов.

5 сентября В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Партия регионов не намеревается пересматривать решение об исключении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Р.БОГАТЫРЁВОЙ из своих рядов.