Угроза "южноосетинского сценария" исходит также со стороны Румынии

Народный депутат Украины, член подкомитета по вопросам миграции Парламентской Ассамблеи Совета Европы Оксана БИЛОЗИР заявляет, что нелегальная паспортизация со стороны России и Румынии составляет угрозу для Украины и других европейских государств.

Об этом она заявила на Европейском парламентском форуме по вопросам экономической миграции, социальной сплоченности и развития в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Единый центр”.

На мероприятии, организованном совместно ПАСЕ, Верховной Радой Украины и Европейским Парламентом, обсуждались вопросы международной миграции и общих с этим явлением процессов.

По мнению парламентария, нелегальная паспортизация является важной для Украины проблемой, “ведь массовая выдача украинцам российских и румынских паспортов – это, в сущности, прямой путь к будущей аннексии территории нашего государства".

О.БИЛОЗИР напомнила, что именно выдача российских паспортов жителям Южной Осетии стала официальным поводом для нападения на Грузию. "После этих событий мы просто не можем допустить аналогичную практику в Украине, - отметила народный депутат, - Хотя сегодня мы уже имеем ситуацию, когда жители Севастополя получают паспорта Российской Федерации".

Угроза применения южноосетинского сценария, считает О.БИЛОЗИР, исходит также и со стороны Румынии, руководство которой выдает свои государственные паспорта гражданам Украины, живущим в Черновицкой области, а также на юге Одесской области. "Приобретение этим государством членства в Евросоюзе сделало румынские паспорта особенно привлекательными для украинских работников, которые намереваются выехать в Европу. Искореняя нелегальную трудовую миграцию как общественное явление, Украина не может допустить предоставления паспортов других государств своим гражданам", - уверена член подкомитета по вопросам миграции ПАСЕ.

По словам О.БИЛОЗИР, последующая нелегальная паспортизация станет причиной для распространения в Украине двойного гражданства, которое действующим законодательством на сегодняшний день не предусмотрено. "Кроме того, данное явление составляет угрозу и для других европейских государств", - отметила парламентарий.

О.БИЛОЗИР как член комитета ПАСЕ по вопросам миграции будет представлять в Страсбурге в конце сентября 2008 года доклад "Европейские мигранты: отношения со странами их происхождения", в котором обращается внимание на практику незаконной паспортизации. В то же время, как сообщила О.БИЛОЗИР, представитель Российской Федерации на Европейском парламентском форуме настаивал на исключении этого вопроса из текста доклада.