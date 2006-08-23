Донецкая область не будет праздновать День независимости

Председатель Донецкой областной государственной администрации Владимир Логвиненко в связи с авиакатастрофой российского самолета Ту-154 отменил торжества по случаю Дня независимости в Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

«Я уже дал команду отменить праздничные мероприятия завтрашнего дня», – сказал Логвиненко.

Как сообщалось, 22 августа около 14:30 российский пассажирский самолет Ту-154, летевший по маршруту «Анапа-Санкт-Петербург (Россия)», потерпел крушение в 40 км северо-западнее Донецка в Дзержинском районе Донецкой области.

В самолете летело 169 человек, из них 10 человек – члены экипажа.

Обком со ссылкой на Украинские новости