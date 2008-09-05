Ющенко выдвинул ультиматум БЮТ (дополненная)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что Блок Юлии Тимошенко должен выразить свою позицию по Грузии и отменить антиконституционные законы, если хочет возобновления демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в Украине существует достаточно демократических методов для разрешения этого внутреннего конфликта мирным путем. По его словам, Украина уже не раз демонстрировала, что может находить демократический ответ на политические конфликты без оружия. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что нужен диалог. «У нас достаточно внутренних национальных сил, чтобы сформулировать ответ на этот кризис», – сказал он.

Глава государства отметил, что члены БЮТ делают много заявлений о том, что хотели бы вернуться к демократической коалиции. «Много деклараций, заявлений, в том числе и сегодня, часть из которых преследуют попытку якобы вернуться опять к Коалиции демократических сил, из которой несколько дней назад де-факто сформировали другую коалицию вместе с коммунистами и «регионами»», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что это был колоссальный удар по демократическим отношениям внутри страны, по демократическим силам. «Но я убежден, что есть ответ и на этот вопрос: если действительно кто-то хочет вернуться к тому состоянию, которое было до 2 сентября текущего года, по моему мнению, необходимо понять и осуществить ряд абсолютно четких вещей», - сказал Президент.

Первое, по его словам, определить четкую позицию относительно грузинско-российского конфликта, причем она должна основываться на территориальной целостности Грузии, признании мирового плана урегулирования конфликта, а также должна содержать обеспокоенность использованием Черноморского флота РФ, который базируется на территории Украины, для войны в других странах. «Это необходимо для того, чтобы фракции вернулись к диалогу», - сказал Президент.

Также, по его словам, необходимо отменить антиконституционные решения, которые были приняты (парламентом), начиная со 2 сентября. Речь идет о законе о Кабинете министров, о Генеральной прокуратуре, СБУ, «потому что понятно, для чего понадобились в таком сценарии эти институты - чтобы развалить украинскую демократию, и это чрезвычайно серьезно», - заявил В.ЮЩЕНКО.

По мнению главы государства, отмена этих решений, а также четкая позиция, по Грузии позволят сесть за стол переговоров.