ЦИК приняла итоговый протокол от избирательной комиссии округа № 27 в Днепропетровской области

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, сегодня после перерыва в заседании Комиссия под председательством Михаила Охендовского продолжила прием протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования в семи одномандатных избирательных округах на промежуточных выборах народных депутатов Украины 17 июля 2016 года.

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Сегодня для дальнейшей обработки был принят соответствующий протокол об итогах голосования от ОИК округа № 27.

Таким образом, по состоянию на 20 июля ЦИК приняла протоколы об итогах голосования от ОИК трех одномандатных избирательных округов, в частности № 27, 183, 206.

В заседании Центральной избирательной комиссии объявлен перерыв.

Как сообщалось, 17 июля прошло голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в семи одномандатных избирательных округах: № 23 (Волынская область), № 27 (Днепропетровская область), № 85 (Ивано-Франковская область), № 114 (Луганская область), № 151 (Полтавская область), № 183 (Херсонская область) и № 206 (Черниговская область).

В Волынской области по результатам обработки 100% протоколов в 23-м округе больше всего голосов набрала кандидат от политической партии "Украинское объединение патриотов – УКРОП" Ирина Констанкевич.

В округе №27 Днепропетровской области, согласно результатам выборов, больше всего голосов избирателей набрала волонтер, советник главы Минобороны, самовыдвиженец Татьяна Рычкова.

По результатам обработки всех протоколов УИК в округе №183 победил кандидат от ВО "Батькивщина" Юрий Одарченко.

В округе №206 больше всего голосов избирателей набрал самовыдвиженец Максим Микитась.

В Ивано-Франковской области в округе № 85 в Верховную Раду прошел кандидат от «УКРОПа» Виктор Шевченко.