МИД недоумевает по поводу приглашения Тимошенко в Эвиан

В Министерстве иностранных дел Украины считают недоразумением информацию о якобы приглашении Европейским Союзом на 12-й саммит «Украина-ЕС» в Эвиане премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сказал руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ, отвечая на вопрос относительно приглашения Виктора ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО на саммит «Украина-ЕС».

В.КИРИЛИЧ обратил внимание, что практики приглашения со стороны ЕС представителей государства на такие форумы не существует, поскольку саммит не является конференцией или другим публичным форумом, а является двусторонним мероприятием высшего политического уровня.

Он отметил, что в соответствии с установившейся практикой делегацию Украины на саммите всегда возглавлял и возглавляет Президент Украины, которого сопровождают определенные им руководители министерств Украины.

«Следовательно, решение о персональном составе делегации является суверенным правом конкретного государства, а в случае Украины – прерогативой главы государства», - сказал В.КИРИЛИЧ.

Он также отметил, что стоит не забывать о необходимости обеспечения паритетности в составах делегаций сторон. При этом В.КИРИЛИЧ отметил, что на саммите «Украина-ЕС» в Эвиане делегацию Франции, которая в настоящее время председательствует в ЕС, будет представлять именно Президент Французской Республики Николя САРКОЗИ.

В.КИРИЛИЧ также отметил, что касается мероприятий политического диалога по линии Украина-ЕС, в которых предусмотрено участие премьер-министра Украины, то это - ежегодное заседание Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС.

«Поэтому распространение информации о якобы приглашении ЕС на 12-й саммит премьер-министра Украины расценивается, скорее, как определенное недоразумение», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ выразил надежду, что Президент Украины В.ЮЩЕНКО ответит на приглашение Евросоюза посетить вместе с премьер-министром Украины Ю.ТИМОШЕНКО саммит “Украина-ЕС”.

«Мы надеемся, что Президент ответит на эту инициативу. По нашему мнению, это тот случай, когда национальные интересы должны быть поставлены выше персональных амбиций», - сказал Г.НЕМЫРЯ.