Может ли Яценюк возглавить третью силу (опрос)

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК имеет реальные перспективы встать во главе третьей силы. К такому выводу пришли участники экспертного опроса относительно возможности создания А.ЯЦЕНЮКОМ собственной политической силы, проведенного Киевским институтом проблем управления имени Горшенина.

В частности, в переданном УНИАН опросе, президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ отметил, что общество постепенно выходит за рамки противостояния между помаранчевыми и бело-голубыми. “И это разделение считают не полезным и не целесообразным больше половины граждан. Более трети граждан считают, что нужно создавать третью политическую силу. То есть можно сделать вывод, что в Украине постепенно создается запрос на создание третьей политической силы”, - отметил он.

Он напомнил, что 12% граждан Украины в майском опросе Всеукраинской социологической службы отметили, что видят во главе третьей политической силы А.ЯЦЕНЮКА. “То есть определенные перспективы для создания третьей политической силы у Арсения Петровича есть. Он набрал определенный политический вес, находясь в должности председателя Верховной Рады», - отметил он.

Народный депутат Украины из фракции Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ высказал мнение, что у каждого народного депутата есть реальная возможность создания собственной политической силы. “Вопрос не в создании или в несоздании, а в назначении этой силы, и в том, каким будет место и роль этой силы в украинском политикуме. Будет она влиятельной или будет она сто сорок первой или сто сорок восьмой. Мне очень трудно сказать, кто туда может войти. Очевидно, у него (А.ЯЦЕНЮКА – УНИАН) есть какие-то расчеты», - сказал депутат.

Народный депутат Украины из фракции НУ-НС Тарас СТЕЦЬКИВ считает, что сейчас это является нецелесообразным и преждевременным. По его мнению, на сегодняшний момент это был бы фальстарт. “Ситуация еще не вызрела, существующие политические силы еще не доиграли свою игру. Пока есть «Наша Украина» и пока на нее возлагаются определенные, хоть и призрачные надежды, создание такой политической силы политиком, который себя позиционирует на президентской стороне, было бы непонятным для избирателей», - считает Т.СТЕЦЬКИВ.

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК не уверен, что А.ЯЦЕНЮК действительно имеет такие намерения:«Вы знаете, сейчас столько всего говорят, что хотелось бы подтверждения, действительно А.ЯЦЕНЮК имеет такие намерения или это только так о нем говорят”. По его словам, если бы такой проект создавался, то перспективу от него можно ожидать только через 3-4 года. “Потому что для таких проектов, как создание партии, или какой-то системной политической силы, нужно время, большие средства, а главное – невероятно интересная программа. Но это можно говорить только тогда, когда мы знаем, что выступил сам лидер и сказал о своих намерениях, сказал, как он это видит, какая платформа, что он ставит в центр внимания, тогда уже можно говорить, реально это или нереально», - отметил Л.КРАВЧУК.

Директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Кость БОНДАРЕНКО сказал, что разговоры о создании партии, которую мог бы возглавить А.ЯЦЕНЮК, идут уже давно. Он напомнил, что в свое время прогнозировалось что спикер может возглавить то ли “Нашу Украину”, то ли “Единый Центр”, но он постоянно отказывался. “На сегодняшний день ситуация является такой, что на фоне банкротства основных политических сил и политических лидеров, есть спрос на новое политическое лицо, на людей, которым бы мы доверяли. У А.ЯЦЕНЮКА на сегодняшний день есть самый высокий баланс доверия в стране, он возглавляет одну из ветвей власти в Украине, он молод, и поэтому, соответственно, является притягательным элементом для многих людей, которые рассчитывают на обновление политических элит”, - сказал К.БОНДАРЕНКО, добавив, что, кроме того, А.ЯЦЕНЮК постоянно выступает с лозунгами, направленными как на примирение и стабилизацию в обществе, так и на реформы в стране. Поэтому он думает, что такой проект может иметь успех. “Тем более, что 2 сентября, выступая в парламенте, А.ЯЦЕНЮК озвучил несколько тезисов, которые могли бы стать основой новой политической платформы – о сохранении демократии и парламентаризма, необходимости противостояния диктатуре, которая на сегодняшний день перед нами вырисовывается все более и более четко, как следствие популизма отдельных политиков. Поэтому я думаю, что если та информация, которая появляется в СМИ, имеет под собой основание, то, считаю, что А.ЯЦЕНЮК мог бы в короткое время стать притягательным элементом для многих политиков, бизнесменов, представителей среднего бизнеса. А также человеком, к которому могли бы проявить интерес как на Западе, так и на Востоке страны», - подчеркнул эксперт.

В Киевском институте проблем управления имени Горшенина отмечают, что опрос был проведен в связи с появлением в СМИ информации о том, что А.ЯЦЕНЮК в ближайшее время может возглавить собственный политический проект.

В частности, газета «Лівий берег» утверждает, что в ближайшее время состоится презентация нового политического проекта, который возглавит председатель Верховной Рады Украины А.ЯЦЕНЮК: «Создание А.ЯЦЕНЮКОМ собственного проекта стало делом времени».