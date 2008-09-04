Президент ввел в состав СНБО начальника Генштаба ВСУ

Указ об изменениях в указ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, генерала армии Сергея КИРИЧЕНКО. Как сообщает пресс-служба Президента, это предусмотрено указом "О внесении изменений в указ Президента Украины от 21 января 2008 года № 43 «О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter