Президент ввел в состав СНБО начальника Генштаба ВСУ
16:43, 04 сентября 2008Политика
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Указ об изменениях в указ
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, генерала армии Сергея КИРИЧЕНКО.
Как сообщает пресс-служба Президента, это предусмотрено указом "О внесении изменений в указ Президента Украины от 21 января 2008 года № 43 «О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины».
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