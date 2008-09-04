Ющенко завершил фазу «принуждения к миру» Тимошенко - эксперт

Директор Европейского института интеграции и развития Дмитрий ВЫДРИН считает, что сегодня украинские политики начинают этап активных "военных действий" между собой.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил в ходе круглого стола на тему: «Ужасный конец или ужас без конца: чем закончится кошмар коалиций?».

По его словам, уже завершается фаза “принуждения к миру”, когда Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пытался активно “принудить к миру” премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, и начинается новая фаза - “принуждение к войне” Президентом премьер-министра.

Д.ВЫДРИН не исключает, что во время “военных действий” будут задействованы и силовые структуры, и акции протеста, задействованы профсоюзы.

Он прогнозирует также досрочные парламентские выборы, поскольку БЮТ и Партия регионов не осмелятся официально создавать коалицию. “Жена прощает измены мужу, но не прощает, если он официально узаконивает эти отношения”, - провел Д.ВЫДРИН параллель с избирателями. “Поэтому игра БЮТ и Партии регионов будет попыткой создать работающую коалицию, которая будет иметь фантомное юридическое обоснование”, - сказал он, заметив, что эти силы будут пытаться принять как можно больше необходимых законодательных актов, в том числе о повышении проходного барьера.

Комментируя мнения присутствующих экспертов о том, что ситуация может измениться, если в Партии регионов произойдет раскол, Д.ВЫДРИН выразил убеждение, что сегодня такого раскола не будет.

По его мнению, в этой партии победили “чистые политики”, а “группу Рината АХМЕТОВА выталкивают из чистой политики в сферу чистого бизнеса”. По его словам, сегодня Партия регионов отошла вообще на второй план, “положившись на интуицию Ю.ТИМОШЕНКО”, поэтому игра сегодня идет в основном между Президентом и премьером.

“Если хотите, кто будет сильнее, будет ясно через десять дней”, - сказал Д.ВЫДРИН.