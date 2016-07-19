Гройсман: Украина выполнила все обязательства по безвизовому режиму, ожидает положительное решение ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером сегодня в Брюсселе.

«Мы обсудили вопросы также двусторонних торговых отношений. И мы видим перспективы по углублению торговых отношений, экономических отношений. Мы обсудили вопрос Соглашения об ассоциации с ЕС, которое должно быть ратифицировано, и договорились о том, что мы будем искать решение для того, чтобы этот процесс был реализован. И по безвизовому режиму – мы ожидаем соответствующего решения всех европейских институтов, и мы думаем, что это может быть этой осенью», - сказал Гройсман.

Читайте такжеБезвизовый режим для Украины могут утвердить в октябре - еврокомиссар Хан

Глава правительства подчеркнул, что Украина выполнила все взятые на себя обязательства по введению безвизового режима.

Кроме того, по его словам, были обсуждены вопросы сотрудничества в энергетической сфере и вопросы единого авиационного пространства с ЕС.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, данной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина удачно выполнила все критерии в рамках Плана действий по визовой либерализации.

7 июля Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил рекомендации относительно ускорения решения о предоставлении Украине безвизового режима.