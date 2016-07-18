В Европарламенте заявили о готовности ускорить работу по предоставлению Украине безвизового режима

Об этом шла речь во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Как отмечают в пресс-службе, глава государства призвал депутатов Европарламента способствовать скорейшему завершению ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в контексте результатов консультативного референдума в Нидерландах.

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Кроме того, депутаты Европейского Парламента заверили в готовности максимально ускорить работу по принятию решения о введении ЕС безвизового режима для граждан Украины осенью этого года.

«Украина выполнила свою часть обязательств. Теперь очередь ЕС придерживаться собственных обязательств », - подчеркнул Петрас Ауштрявичус.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского союза отменить визы для граждан Украины.

Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, в частности, содержится подтверждение того, что Украина удачно выполнила все критерии в рамках плана действий для визовой либерализации.