Президент Еврокомиссии удовлетворен темпами реализации и содержанием реформ в Украине
Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявляет, что удовлетворен темпами и содержанием реформ в Украине, но хочет, чтобы правительство ускорило их реализацию.
Об этом он заявил журналистам в Брюсселе после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе.
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"Мы призываем украинское правительство продолжать реформы. Мы удовлетворены скоростью и содержанием реформ, которые продвигает украинское правительство. Многое еще нужно сделать, и когда речь идет о реформах, процесс должен быть ускорен. Это также касается Украины. Но сейчас мы удовлетворены тем, что было сделано Украиной", - сказал он.
Юнкер подчеркнул, что "украинские друзья" Евросоюза не "одиноки".
"ЕС готов поддерживать Украину почти во всех вопросах. Относительно целостности страны, суверенитета, то ЕС продлил санкции против России. Как недавно я объяснил Путину: чем больше будет выполнено Минских договоренностей, тем меньше будет санкций", - добавил президент ЕК.
По его словам, вопрос выполнения Минских договоренностей был также в повестке дня встречи с Гройсманом, в частности, стороны обсудили возможность проведения местных выборов на Донбассе.
"Пока на востоке Украины не будут введены меры безопасности, никаких местных выборов быть не может", - заявил Юнкер.
Кроме того, собеседники обсудили реализацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, вопрос либерализации визового режима для украинцев.