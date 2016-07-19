Президент Еврокомиссии удовлетворен темпами реализации и содержанием реформ в Украине

Об этом он заявил журналистам в Брюсселе после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе.

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"Мы призываем украинское правительство продолжать реформы. Мы удовлетворены скоростью и содержанием реформ, которые продвигает украинское правительство. Многое еще нужно сделать, и когда речь идет о реформах, процесс должен быть ускорен. Это также касается Украины. Но сейчас мы удовлетворены тем, что было сделано Украиной", - сказал он.

Юнкер подчеркнул, что "украинские друзья" Евросоюза не "одиноки".

"ЕС готов поддерживать Украину почти во всех вопросах. Относительно целостности страны, суверенитета, то ЕС продлил санкции против России. Как недавно я объяснил Путину: чем больше будет выполнено Минских договоренностей, тем меньше будет санкций", - добавил президент ЕК.

По его словам, вопрос выполнения Минских договоренностей был также в повестке дня встречи с Гройсманом, в частности, стороны обсудили возможность проведения местных выборов на Донбассе.

"Пока на востоке Украины не будут введены меры безопасности, никаких местных выборов быть не может", - заявил Юнкер.

Кроме того, собеседники обсудили реализацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, вопрос либерализации визового режима для украинцев.