Ющенко предлагают разменять Балогу

Народные депутаты от «Народной самообороны» вчера во время встречи Президента с фракцией “Наша Украина – Народная самооборона” предложили главе государства отправить в отставку главу Секретариата Президента Виктора БАЛОГУ для сохранения политической стабильности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве в интервью журналистам заявил министр внутренних дел Украины, лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО.

«Наши депутаты вчера присутствовали на встрече фракции НУ-НС. Они говорили о том, что необходимо сесть за стол переговоров, лично лидерам демократов господину Президенту ЮЩЕНКО и госпоже премьеру ТИМОШЕНКО. При этом, очевидно, для эффективности разговора за таким столом нужно было бы снять раздражители, которые мешают эффективной деятельности коалиции. В первую очередь было озвучено предложение господину Президенту отправить в отставку главу Секретариата Президента В.БАЛОГУ, команда которого абсолютно очевидно с первого дня создания коалиции мешала ее созданию, а затем мешала ее деятельности», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он также добавил: «Президент услышал нашу позицию, но, конечно, это его право, принимать те или иные решения».