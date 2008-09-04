Министры-нашеукраинцы по ситуации решат, стоит ли ходить к Тимошенко

Дальнейшее участие министров, назначенных в состав правительства по квоте фракции «Наша Украина – Народная Самооборона», в заседаниях Кабинета министров будет зависеть от дальнейшего развития событий в стране.

Об этом заявил министр юстиции Николай ОНИЩУК в интервью, опубликованном сегодня в газете «Коммерсантъ-Украина», комментируя отказ министров-нашеукраинцев от участия в заседании правительства 3 сентября.

«В силу того, что значимое политическое решение фракции о выходе из коалиции было принято накануне поздно вечером (2 сентября – УНИАН), министры должны провести консультации с политическим руководством, чтобы определить формат своего дальнейшего пребывания в составе правительства. Поэтому, что касается характеристики заседания 3 сентября, было заявлено, что министры не будут принимать участия именно в этом заседании Кабинета министров. Вопрос дальнейшего участия членов правительства, назначенных по квоте НУ-НС, будет зависеть от общеполитического развития событий в стране. При этом мы понимаем, что правительство ответственно за ежедневное управление страной, поэтому подчеркиваю – все министры находятся при исполнении своих обязанностей», - сказал Н.ОНИЩУК.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября в заседании правительства, первая часть которого была посвящена чествованию победителей и призеров Олимпийских игр в Пекине, принимал участие единственный министр от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” – министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.

Позже министры-нашеукраинцы появились на заседании правительства, чтобы сообщить о нецелесообразности своего участи в заседании. С соответствующим заявлением выступил вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК.

«В связи с необходимостью проведения политических консультаций о будущем демократической коалиции министры от фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» считают невозможным свое участие. Вместе с тем министры будут выполнять свои обязанности в соответствии с соответствующим законодательством. Мы считаем, что возможность вернуться к эффективному сотрудничеству, еще не потеряна. Базой для продолжения совместной деятельности являются отказ от политики двойных стандартов, приоритет национальных интересов и безусловное выполнение положений коалиционного соглашения», - заявил И.ВАСЮНИК.

После этого вице-премьер поблагодарил присутствующих за внимание и заявил, что министры-нашеукраинцы вынуждены покинуть заседание правительства.