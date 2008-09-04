Тимошенко-премьер должна стать "хозяином" для Януковича-президента?

Часть представителей Партии Регионов утверждает, что Тимошенко и Янукович (с его стороны переговоры вели Андрей Клюев и Владимир Сивкович) достигли договоренности на стратегическую перспективу (на президентские выборы) и ближайшую (на период до президентских выборов). "Стратегия такова — Янукович — президент, Тимошенко — премьер. Президентские выборы состоятся в срок — в конце 2009 года. Юля принимает участие в первом туре выборов, но во втором снимает свою кандидатуру. После чего в нем соревнуются Ющенко и Янукович. Побеждает, конечно же, последний. Почему Тимошенко отказывается от выборов? Просто изменят Конституцию, для чего сейчас будет создана временная конституционная комиссия. В итоге премьер станет полновластным хозяином в исполнительной власти, за президентом останется внешняя политика и командование армией", — рассказал «Сегодня» источник в руководстве ПР.

Что касается ближайшей перспективы, то, по его словам, в течение сентября будет создана временная стабилизационная коалиция БЮТ и ПР. "Просто будет объявлено, что для того, чтобы снять угрозу новых перевыборов, который народ не хочет и внести стабильность в политическую жизнь Украины, БЮТ и ПР идут на вынужденную коалицию. После создания коалиции, регионалы получают 50% +1 место в правительстве Тимошенко, а Андрей Клюев становится первым вице—премьером. Во время этого коалиционного процесса Арсений Яценюк будет снят с должности спикера, Александр Лавринович станет исполнять обязанности председателя ВР. А после образования коалиции Виктор Янукович становится спикером. Таков план".

Правда, в БЮТ изданию заявили, что хорошенько подумают, прежде чем входить в коалицию с "регионалами": "Понимаете, мы не хотим, чтобы с нами произошло то, что произошло с Морозом. Мы не хотим, чтобы западноукраинский электорат обвинил нас в предательстве".