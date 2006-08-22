Губернатор Донецкой области отменил День государственного флага

Председатель Донецкой областной госадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО отменил торжества по случаю Дня государственного флага Украины в связи с катастрофой российского самолета Ту-154 под Дзержинском Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня вечером на брифинге в Донецке.

«Я уже дал команду отменить праздничные мероприятия завтрашнего дня», - сказал руководитель области.

Программой торжеств предполагалось церемония поднятия государственного флага Украины, возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко, а также торжественное собрание в честь 15-й годовщины Независимости Украины.

В.ЛОГВИНЕНКО выразил соболезнование родственникам погибших в авиакатастрофе.