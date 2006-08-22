Губернатор Донецкой области отменил День государственного флага
21:01, 22 августа 2006Политика
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... в связи с катастрофой Ту-154
Председатель Донецкой областной госадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО отменил торжества по случаю Дня государственного флага Украины в связи с катастрофой российского самолета Ту-154 под Дзержинском Донецкой области.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня вечером на брифинге в Донецке.
«Я уже дал команду отменить праздничные мероприятия завтрашнего дня», - сказал руководитель области.
Программой торжеств предполагалось церемония поднятия государственного флага Украины, возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко, а также торжественное собрание в честь 15-й годовщины Независимости Украины.
В.ЛОГВИНЕНКО выразил соболезнование родственникам погибших в авиакатастрофе.
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