Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил соболезнование родным погибших в результате катастрофы российского самолета Туу-154 в Донецкой области

„Примите мои искренние соболезнования в связи с катастрофой, случившейся с российским пассажирским самолетом Ту-154 в Донецкой области. Вместе с российским народом мы скорбим с теми, кто потерял самое дорогое - своих родных и близких”, - говорится в правительственной телеграмме, направленной на имя главы Правительства Российской Федерации Михаила ФРАДКОВА.

От Правительства Украины и от себя лично В.ЯНУКОВИЧ передал слова глубокого соболезнования и дружеской поддержки семьям погибших, - сообщает пресс-служба Кабмина.