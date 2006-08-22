Ющенко и Путин обсудили вопросы катастрофы Ту-154

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверил Президента РФ Владимира ПУТИНА, что Украина окажет всю необходимую помощь российской государственной комиссии по расследованию причин катастрофы российского самолета Ту-154, в частности, относительно выяснения обстоятельств трагедии, идентификации тел погибших и транспортировки их на родину.

Об этом он сказал сегодня в телефонном разговоре с В.ПУТИНЫМ, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

В.ЮЩЕНКО от имени всего украинского народа выразил самые искренние соболезнования В.ПУТИНУ и российскому народу в связи с катастрофой самолета «Пулковских авиалиний», которая произошла возле поселка Сухая Балка Донецкой области.

Президенты договорились, что на место трагедии прибудет Генеральный прокурор РФ Юрий ЧАЙКА, которому будут оказывать помощь Генеральная прокуратура Украины и Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, Президент Украины направил Президенту РФ письмо-соболезнование, в котором подчеркнул, что украинская сторона сделает все возможное для помощи в этой тяжелой ситуации, сообщает пресс-служба.